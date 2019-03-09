فوز برلمان طلائع الأقصر بالمركز الأول في مسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة

أعلن حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، عن فوز برلمان طلائع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالمركز الأول على محافظات جنوب الصعيد في مسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة والتي أقيمت بالمدينة الشبابية برأس البر بدمياط خلال الفترة من 7 مارس وحتى 9 مارس.





وأضاف أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،وذلك بحضور راندا البيطار مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزارة وفريق العمل المرافق معها من الوزاره ، وبحضور مسئول ومنسق برلمان الطلائع بالمديرية والدكتور علوم حميدة والدكتور رأفت صبحي الخبراء البرلمانيون بمجلس النواب كأعضاء لجنة تحكيم.



