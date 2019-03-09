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محافظات

فوز برلمان طلائع الأقصر بالمركز الأول في مسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة

السبت 09/مارس/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، عن فوز برلمان طلائع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بالمركز الأول على محافظات جنوب الصعيد في مسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة والتي أقيمت بالمدينة الشبابية برأس البر بدمياط خلال الفترة من 7 مارس وحتى 9 مارس.

وأضاف أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،وذلك بحضور راندا البيطار مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزارة وفريق العمل المرافق معها من الوزاره ، وبحضور مسئول ومنسق برلمان الطلائع بالمديرية والدكتور علوم حميدة والدكتور رأفت صبحي الخبراء البرلمانيون بمجلس النواب كأعضاء لجنة تحكيم.

ونوه حفنى إلى أن نتيجة المسابقة كانت على النحو التالي فوز محافظة الأقصر بالمركز الأول علي جنوب الصعيد وفوز محافظة شمال سيناء بالمركز الأول على مدن القناة.
فوز برلمان طلائع الأقصر بالمركز الأول في مسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة
فوز برلمان طلائع الأقصر بالمركز الأول في مسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة
فوز برلمان طلائع الأقصر بالمركز الأول في مسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة
فوز برلمان طلائع الأقصر بالمركز الأول في مسابقة اختيار أفضل نموذج محاكاة

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