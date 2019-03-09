ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تدشين مشروع بلاستيك مصر لتشغيل الشباب في المحافظات

السبت 09/مارس/2019 - 11:33 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
ولاء عبد الكريم
دشن حاتم بكر عضو‏ ‏مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي‏، و‏عضو‏ ‏مجلس الأعمال المصري السويسري‏، مشروع "بلاستيك مصر"، الذي ينطلق من محافظة المنوفية، ثم يجوب كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح حاتم بكر، أن المشروع يتضمن إنشاء أكبر شركة مساهمة لتصنيع البلاستيك خلال الفترة المقبلة، دعما للصناعة المصرية وتشجيعا للشباب، والمساهمة في القضاء على البطالة، ووضع الشباب على خارطة الإنتاج الحقيقي المرتبط بالواقع الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا. 

وقال حاتم بكر، إن المشروع الاقتصادي الضخم سينقل القطاع نقلة نوعية إلى الأمام، وسيكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية للشركات المساهمة التي يديرها الشعب بآليات ونظم اقتصادية عالمية تتيح زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج وإشباع السوق المصرى من منتجاتها المختلفة.

وأضاف أن مثل تلك المشروعات كانت مفتقدة في الماضي، وأن النظرة الجديدة للاقتصاد تستدعي إدخال نظم وآليات وأفكار وأبحاث اقتصادية جديدة تعمل على الارتقاء بالاقتصاد المصري.

ترشيحاتنا

وصفة سحرية لبشرة مثالية خالية من حب الشباب

القبض على الإخواني الهارب مصطفى النادي في إيطاليا.. صور

صراع الـ نمبر وان يشتعل في دوري القسم الثاني.. 5 جولات تحدد المتأهل للأضواء

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

في عيد ميلادها.. 6 معلومات عن نسرين أمين.. تتمنى تجسيد حياة تلك الراقصة على الشاشة

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

الكهرباء: مد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو

3 وزراء يتفقدون الاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب العربى الإفريقي بأسوان.. صور

الأهلي في مهمة صعبة بالكونغو أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

سيد معوض يسخر من طوله بصورة مع هنيدي

وليد صلاح الدين: الأهلي يحتاج مانويل جوزية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

فيديو

رئيس جمعية التزيين: ما حدث في مهرجان ملوك الجمال بالبحيرة كارثة
زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء
الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو
لميس سلامة: الشهادة في سبيل الوطن شرف يتمناه قادة القوات المسلحة.. فيديو
على الرميحي: العالم العربي يحتاج إلى الإعلامي المثقف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟