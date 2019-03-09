تدشين مشروع بلاستيك مصر لتشغيل الشباب في المحافظات

دشن حاتم بكر عضو‏ ‏مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي‏، و‏عضو‏ ‏مجلس الأعمال المصري السويسري‏، مشروع "بلاستيك مصر"، الذي ينطلق من محافظة المنوفية، ثم يجوب كافة محافظات الجمهورية.





وأوضح حاتم بكر، أن المشروع يتضمن إنشاء أكبر شركة مساهمة لتصنيع البلاستيك خلال الفترة المقبلة، دعما للصناعة المصرية وتشجيعا للشباب، والمساهمة في القضاء على البطالة، ووضع الشباب على خارطة الإنتاج الحقيقي المرتبط بالواقع الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا.





وقال حاتم بكر، إن المشروع الاقتصادي الضخم سينقل القطاع نقلة نوعية إلى الأمام، وسيكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية للشركات المساهمة التي يديرها الشعب بآليات ونظم اقتصادية عالمية تتيح زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج وإشباع السوق المصرى من منتجاتها المختلفة.



