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مرأة

6 نصائح مذهلة لتجنب التعرض للإمساك

السبت 09/مارس/2019 - 02:42 م
6 نصائح مذهلة لتجنب
6 نصائح مذهلة لتجنب التعرض للإمساك
آية التيجي - ياسمين محمود
يعاني الكثير من الناس من الإمساك، والذي يمكن أن تكون له أسباب عديدة، ولكن غالبا ما لا نعلم ما هو السبب الرئيسي وراء حدوثه.

لذا قال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية، إنه يمكن أن يصاب الشخص بالإمساك بمجرد أن يبدأ في اتباع نظام غذائي، أو بهدف الحصول على جسم رشيق، وهو ما يتسبب في العديد من الأعراض منها:

1- يتسبب في الشعور بالإرهاق والصداع.

2- يضعف عملية الحرق وبالتالي يثبت نزول الوزن.

وأضاف صبري، في منشور له عبر صفحته الإلكترونية الرسمية على "فيس بوك، أنه يجب الحرص على عدم التعرض للإمساك، وذلك عبر اتباع نصائح بسيطة، ولن تتطرق فيها إلى استخدام العقاقير، وتشمل:

1- شرب كوب ماء دافئ على الريق
2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل "الفواكه - الخضار - حبوب القمح الكاملة"
3- التقليل من شرب الكافيين والمنبهات
4- الإكثار من شرب السوائل والماء
5- زيادة النشاط الحركى
6- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميًا

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