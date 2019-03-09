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تعليم

دار علوم القاهرة تكرم 10 من أسر الشهداء..اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تنظم كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، اليوم، حفلا بمناسبة يوم الشهيد تحت رعاية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

وأوضح مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم ان الحفل من تنظيم اسره "من أجل مصر" وبحضور طلاب مشروع الـ 100 قائد افريقي وطلاب الـ 100 اعلامي

وأضاف مؤمن أنه من المقرر تكريم الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية لاسرة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود والشهيد المقدم أحمد أبوالدهب والشهيد العقيد خالد زعفان والشهيد العقيد محمد عبد الرؤوف والشهيد العميد علي فهمي والشهيد العميد هشام عزب والشهيد النقيب محمود أبوالعز والشهيد الرائد محمد انور والشهيد النقيب محمود ابو المجد

وتحتفل مصر اليوم، بذكرى "يوم الشهيد" الذي يوافق التاسع من شهر مارس كل عام، وهو يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف في مواجهة العدو الاسرائيلى، تكريما له وفخرا ببطولاته التي جسدت أسمى معاني التضحية والفداء التي كانت وستظل مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ.

وقد تم اختيار تاريخ استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، الذي يحتضن ميدان التحرير تمثاله، بعد انتصار حرب أكتوبر ليكون يومًا للشهيد، وهو مناسبة لتذكر شهداء مصر الذين لم يبخلوا عليها بالجود بأرواحهم، حيث قدمت مصر ومازالت تقدم وستقدم أبناءها فداء للوطن، فكل مصري هو مشروع شهيد يتحرك على قدميه إلى أن ينال الجائزة.

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