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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفا و500 ميجاوات

السبت 09/مارس/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت 24 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 22 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و700 ميجاوات وأنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها، لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.
وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، وتلقى أكثر من 5 ملايين مكالمة خلال 27 شهرا حتى ديسمبر 2018.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة، لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم والوقوف على أسبابها، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

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