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تعليم

إعلام الأزهر تهنئ «فاضل» باختياره أفضل شخصية جامعية لعام 2018

السبت 09/مارس/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
محمد شحتة
هنأت كلية الإعلام بكل منسوبيها العالم الجليل الدكتور عبد الصبور فاضل أستاذ الصحافة والنشر، والعميد السابق لكلية الإعلام جامعة الأزهر، لحصوله على جائزة "أفضل شخصية جامعية لعام ٢٠١٨م"، وتكريمه من مؤتمر القاهرة الدولي للريادة لعام ٢٠١٩م.

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام المشرف العام على المركز الاعلامى ، إن الكلية إذ تهنئ أحد علمائها المتميزين في علمهم وأدائهم الإداري، فإنها تهنئ نفسها وتهنئ جامعة الأزهر بهذا الإنجاز والتميز لعالم من علماء الجامعة الذين تفانوا في أداء رسالتهم وخدموا مؤسستهم بإخلاص وتجرد ، فنالوا التقدير والتكريم.

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