تعرف على مواعيد مقابلة المواطنين لرؤساء المدن والأحياء بسوهاج

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، قرارًا يقضي بتكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستقبال المواطنين يوميًا، لسماع شكواهم وطلباتهم والعمل على حلها.



ويلزم قرار المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستقبال المواطنين يوميًا خلال الفترة من الساعة 8 وحتى 10 صباحًا، بالإضافة إلى إعداد تقرير دوري يُعرض على المحافظ بالطلبات التي تم تقديمها وما تم اتخاذه بشأنها.



جاء هذا القرار في إطار حرص الدولة على التواصل الفعال مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يُذكر أن محافظ سوهاج يستقبل المواطنين يوميًا بمكتبه من الساعة العاشرة صباحًا وحتى 12 ظهرًا.