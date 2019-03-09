شاهد.. حرب يومية بين الهند وباكستان في باجا.. وأغرب طقوس حدودية بين بلدين

تشهد منطقة واجا على الحدود الهندية الباكستانية، يوميا تقاليد هندية وباكستانية، تكشف الظاهر والخفي من علاقة العداء والمنافسة التي تربط الجارتين النوويتين، ورغبتهما في استعراض القوة والشكيمة وبث الخوف في الآخر وزلزلة ثقته في نفسه، إنها مراسم فتح وإغلاق الحدود بين البلدين.







ويتواجد بالمنطقة مسرحان مقامان عند الخط الحدودي بين البلدين، كل مسرح يوجه أنظار الجالسين فيه إلى شطر الجانب الآخر ليستمتع الجالسون فيه بمشاهدة العرض العسكري الذي تقيمه قوات حرس الحدود الباكستانية والهندية، وكأنهم ديكة ينفش كل منهم ريشه في وجه الآخر ويقول له أنا الأقوى، ليؤدي حركات بهلوانية تنم عن الغيط والقوة والإقدام الذي لا يخلو من محاولة إلهاب حماس الجماهير المؤيدة لكل واحد من الفريقين.







بدأ الاحتفال بإغلاق الحدود بين البلدين، في قرية واجا، منذ عام 1959، بناء على ترسيم الحدود بعد خروج الاحتلال البريطاني من الهند وإعلان استقلال باكستان عند الهند في عام 1947، واستمر هذا الاحتفال بعد ذلك، ليتحول إلى طقس يومي يجذب السياح إليه.



يحتشد المتحمسون الهنود والباكستانيون، وأحيانا سياح أجانب وسط إجراءات أمنية مشددة، كل يوم قبل غروب الشمس، لكي يشاهدوا تنكيس الأعلام وإغلاق البوابات الحديدية، وسط طقوس عسكرية لا تخلو من استعراض القوة.



واقترحت باكستان في عام 2010 تخفيف الجانب العدائي في مراسم الاحتفال وعدم استثارة الجماهير وبالفعل تمت الموافقة من الجانب الهندي، وأصبح الاحتفال ينتهي بمصافحة الجانبين بعد تنكيس الإعلام وطيها ايذانا بإغلاق الحدود.



ويشاهد من يجلس في المسرح الهندي أو الباكستاني؛ فريقين، أحدهما يمثل باكستان، ويرتدي بزة عسكرية سوداء بها خطان باللون الأحمر في المنتصف، وقبعة تشبه تجعل من يرتديها وكأنه طاووس، بينما يرتدي الجانب الهندي بزة باللون البيج ونفس القبعة لكن ذات لون أحمر.



مراسم الاحتفال الصاخبة تبدأ قبل نحو نصف ساعة من غروب الشمس، ويقوم متطوعون من الجانبين بقرع الطبول وحث واستثارة المشاعر الوطنية لدى الجمهور عبر الأغاني والأناشيد والهتافات الدينية.



وتتقدم مجموعة من الحراس نحو البوابة الحديدية بخطوات عسكرية استعراضية سريعة ورشيقة وقوية تارة، وتكاد تقترب من الرقص التقليدي تارة أخرى، فيما تقوم مجموعات أخرى بالتقدم والوقوف في المنتصف بالتزامن بين الجانبين، وخلال دقائق صاخبة يقوم الجنود بحركات استعراضية ومناورات تظهر التنافس والقوة والتحدي مصحوبة بهتافات صاخبة من قبل الجماهير هنا وهناك.







ويفخر الجانب الباكستاني بأنه يمتلك هناك أعلى سارية للعلم الباكستاني، والتي يصل ارتفاعها إلى حوالي 400 قدم ويبلغ حجم العلم 120 في 80 قدما، وتعد من ضمن أعلى 8 أسوار في العالم وأعلى سارية في جنوب آسيا، بينما ترتفع سارية مشابهة تقريبا على الطرف الهندي.



وفي نهاية المطاف، يتم فتح البوابة الحديدية ويقوم كل طرف بتنكيس العلم الخاص به وطيه ومصافحة الطرف الآخر بقوة، ثم يعود كل طرف إلى حدوده لإغلاق البوابة مرة أخرى لتنتهي مراسم أغرب احتفال يومي لإغلاق الحدود يتم بين دولتين منذ 60 عاما.