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محافظات

محافظ أسيوط يترأس اجتماع تفعيل مشروع 2 كفاية ويشدد على تكثيف برامج التوعية

السبت 09/مارس/2019 - 12:31 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لمشروع "2 كفاية" الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية، مؤكدا تكثيف برامج وحملات التوعية بالقرى والنجوع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، فضلًا عن جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والقيادات الطبيعية والشعبية بالقرى والنجوع لتحقيق أقصى استفادة من المشروع.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع تفعيل مشروع "2 كفاية" وبحث سبل وبرامج التوعية والدعم بحضور الدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبده بخيت، مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط ومقرر اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة، والدكتورة مروة كدوانى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، والشيخ محمد محمد الأمين، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتورة سمية عنتر، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وممثلي بعض الجمعيات الأهلية المشاركة فى المشروع.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لبحث سبل تفعيل ونشر برامج التوعية والاستفادة من الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية ومسئولى الجمعيات الأهلية الشريكة فى المشروع والبالغ عددها 13 جمعية حتى الآن تم اختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بـ 13 مركزا وحيا، مطالبًا بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل قرية وجمعية أهلية فى مشروع 2 كفاية ونشر برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية وتحقيق أقصى استفادة من تلك البرامج.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع خطط وبرامج مديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة فى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات الشريكة فى مختلف القطاعات وتذليل العقبات أمام التنفيذ ونشر برامج التوعية، فضلا عن تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة لدى بعض المواطنين وافتتاح بعض العيادات التى تم تطويرها بوسائل تنظيم الأسرة والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة ووسائل منع الحمل بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.

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