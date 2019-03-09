إحالة 232 موظفا وطبيبا وممرضا للتحقيق لتقاعسهم عن العمل بإيتاى البارود

أحال محمد كجك، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، 232 موظفا بينهم 125 موظفا بمجالس قرى "صفط الحرية، ششت الانعام، نكلا العنب الضهرية، ارمانيا"، و107 أطباء وممرضين وموظفين بالمستشفى العام ومكتب الصحة لتغيبهم وتقاعسهم عن العمل وانصرافهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، موجها بتكثيف حملات المتابعة والانضباط الإداري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وكان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود وجه بتشكيل لجنة برئاسة رفيق مقلد، مدير إدارة الرقابة والمتابعة، بالمرور على المنشآت الخدمية بنطاق المركز لمتابعة الانضباط الإدارى بالمنشآت الحكومية الخدمية لتحقيق أعلى خدمة للمواطنين.



وتمكنت لجنة الرقابة والمتابعة من إحالة 16 موظفا بمجلس قرية صفط الحرثة لغيابهم عن العمل وتركه أثناء المواعيد الرسمية.



كما تمت إحالة 16 موظفا آخرين بمجلس قرية ششت الانعام، 18 بمجلس قرية ارمانيا، 37 موظفا بمجلسى قرية الضهرية ونكلا العنب، و23 موظفا بمراكز الشباب بمجالس القرى المشار إليها، وذلك لغيابهم عن العمل وتركه أثناء المواعيد الرسمية.



وفى المستشفى العام، تفقدت لجنة الرقابة والمتابعة سير العمل، وبمراجعة دفتر الحضور والانصراف تبين تغيب 67 ممرضا وطبيبا، و21 ممرضا وطبيبا لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية بمستشفي إيتاي البارود العام، وتمت إحالتهم جميعا للتحقيق، كما تمت إحالة 9 موظفين بمكتب الصحة للتحقيق لذات الأسباب.



شارك في الحملة كل من مجدي الشيمي، وعبادة أبو زيد، ومحمد الشامي، وعبد الله الشورى، وأمين العسكري، مفتشو الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.