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تكريم أسر الشهداء بمؤتمر يوم الشهيد.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 01:13 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
كرم مؤتمر "معا يد واحدة ضد الإرهاب" الذى عقد اليوم، السبت، عددا من أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، حيث كرم اللواء سلامة الجوهري، رئيس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وفهمي حسين، المنسق العام للمؤتمر، أسر الشهداء "الرائد مصطفى يسري السيد عميرة، والذي استشهد في أحداث فض رابعة 18 أغسطس 2016، والمقدم طيار أحمد نبيل عمارة، والذى استشهد في العريش ٢٥ يناير ٢٠١٤، والشهيد أمين شرطة محمود محمد أبو اليزيد محمود، حادث الدرب الأحمر فبراير ٢٠١٩، والشهيد رقيب قوات مسلحة عبد الفتاح عاطف عبد الملك، والي قوات حفظ السلام ٤ فبراير ٢٠١٥".

وأوضح فهمي حسين، المنسق العام للمؤتمر، أن المؤتمر يأتي تخليدا لذكرى الشهداء، وأن مصر لا يمكن أن تنسى تضحياتهم.

شارك في المؤتمر عدد من الفنانين والشخصيات العامة سيشاركون في المؤتمر، منهم الفنان طارق الدسوقي سفير النوايا الحسنة، وعضو اتحاد السلام الفيدرالي التابع للأمم المتحدة، والفنانة القدرة مديحة حمدي، واللواء محمود منصور، الخبير الاستراتيجي ومؤسس المخابرات القطرية، والأستاذ دكتور أحمد دويدار، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة مانهاتن بأمريكا، ورئيس المركز الإسلامي بنيويورك، والشيخ إسلام النواوي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، والقس بولس عدلي، كاهن كنيسة القديس بولس الرسول بالعبور.
تكريم أسر الشهداء بمؤتمر يوم الشهيد.. صور
تكريم أسر الشهداء بمؤتمر يوم الشهيد.. صور
تكريم أسر الشهداء بمؤتمر يوم الشهيد.. صور
تكريم أسر الشهداء بمؤتمر يوم الشهيد.. صور
تكريم أسر الشهداء بمؤتمر يوم الشهيد.. صور

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