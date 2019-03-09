قافلة طب الزقازيق تبدأ عملها بمستشفى الغردقة العام اليوم

أعلن دكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، السبت، عن تواجد قافلة طبية من أساتذة كلية الطب جامعة الزقازيق تبدأ عملها اليوم بمستشفى الغردقة العام تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.



وأفاد "مرعي"، في تصريح صحفي، بأن القافلة الطبية العلاجية التابعة لكلية طب جامعة الزقازيق ستبدأ عملها اليوم بمستشفى الغردقة العام طبقا للبروتوكول الموقع معها وستستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجارى.



وقال إن القافلة تضم أساتذة متخصصي أورام وجراحة الكبد والجهاز الهضمي وجراحة المناظير وجراحات الأطفال وجراحات التجميل وأمراض الدم وأمراض الكلى.



وأكد مرعي أن الكشف والعلاج بالمجان، واستمرار قافلة الكشف الطبي على الأورام وصرف الكيمياوي مجانا، وبداية الكشف لجميع التخصصات من الساعة التاسعة صباحا.