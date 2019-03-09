مشرف الكرة بـ المقاولون العرب: أحمد علي كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

تعجب المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، لعدم ضم أحمد علي مهاجم الفريق المخضرم إلى صفوف المنتخب الوطني، مؤكدا أن اللاعب كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر خلال معسكر مباراتي النيجر ونيجيريا في ظل احتياج المنتخب إلى مهاجم قوي وهداف مثل أحمد علي.



وأضاف عادل أن أحمد علي لديه خصائص مميزة يتمناها أي مدرب في أي رأس حربة، إذ أن علي يقدم مستويات مميزة مع المقاولون العرب هذا الموسم.