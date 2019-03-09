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حوادث

ضبط صاحب مكتب طباعة يقلد المطبوعات والعلامات التجارية بعين شمس

السبت 09/مارس/2019 - 12:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد صبرى
تمكنت مباحث القاهرة من ضبط صاحب مكتب طباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بعين شمس.

كان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط "صاحب مكتب كمبيوتر" لفصل الألوان وتجهيز الطباعة- كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمكتب ملكه بدون تصريح.

وبتفتيش المكتب عُثر بداخله على كمية من المطبوعات والزنكات التى تؤكد نشاطه غير المشروع، بمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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