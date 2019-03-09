ضبط صاحب مكتب طباعة يقلد المطبوعات والعلامات التجارية بعين شمس

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط صاحب مكتب طباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بعين شمس.





كان ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط "صاحب مكتب كمبيوتر" لفصل الألوان وتجهيز الطباعة- كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمكتب ملكه بدون تصريح.



