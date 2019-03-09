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حوادث

مصرع شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة السعدية بالشرقية

السبت 09/مارس/2019 - 12:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي
لقى شخصان مصرعهما غرقا في مياه ترعة السعيدية نتيجة انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة السعدية دائرة قسم القرين بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة أبو حماد بالواقعة.

فيما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، يفيد بورود بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بترعة السعدية دائرة مدينة القرين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وفريق من رجال المباحث حيث تبين مصرع "خالد ع" 57 عام و "رجاء ا" 40 سنة غرقا نتيجة انقلاب السيارة بالترعة.

وتم انتشال الجثث وجارٍ إخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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