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أخبار العالم

عروس داعش المراهقة تتهم وزير الأمن البريطاني بقتل رضيعها

السبت 09/مارس/2019 - 12:58 م
شميمة بيجوم عروس
شميمة بيجوم عروس داعش
على صالح
هاجمت عروس "داعش" المراهقة الشهيرة شميمة بيجوم، وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد واتهمته بقتل رضيعها، "جراح"، والذي أعلنت وفاته أمس بعد إصابته بعدوى في الرئة، وفقا لما نشرته الصحف البريطانية.

وحسبما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، فإن شميمة بيجوم التي تركت بريطانيا وسافرت إلى سوريا حيث تنظيم داعش الإرهابي في 2015، قد استطاعت الفرار من سيطرة التنظيم الإرهابي راغبة في العودة إلى لندن بعد وضع طفلها "جراح" من إرهابي داعشي هولندي الجنسية.

ولكن وزير الداخلية البريطاني ألغى الطلب الذي تقدمت به صاحبة الـ (19 عاما) بعد أن طلبت منه أن السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة بعد فرارها من لندن الشرقية للانضمام إلى جماعة الإرهاب في عام 2015.

وهاجمت عروس داعش الوزير جاويد بسبب موت جراح رضيعها الذي وضعته قريبا ولم يكمل عدة اشهر، واصفة قراره بـ "قاسي وغير إنساني".

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