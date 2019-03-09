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تعليم

تعليم الشرقية تحتفل بيوم الشهيد.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 01:11 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية برئاسة "رمضان عبد الحميد" وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية اليوم احتفالية كبرى بيوم الشهيد وذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض.

حضر الاحتفالية العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية، و"وائل الألفي" مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور "محمد السروي" مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الشرقية.

وجرى خلال الاحتفالية عرض بعض الأفلام الوثائقية عن الفريق عبد المنعم رياض وتكريم بعض أسر الشهداء.

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