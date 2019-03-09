تاجر خردة بالفيوم يشنق نجلته المطلقة لضبطها مع سائق

تخلص تاجر خردة من نجلته المطلقة، بعد مشاهدته لشاب يخرج من حجرتها مسرعا خارج المنزل، فأمسك بها، وأصدر عليها حكم الإعدام فى الحال وشنقها بحبل غسيل داخل حجرتها.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من العقيد حمدى الواحى مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالحادث.



تبين من تحريات المقدم أحمد الهاين رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول أن المجنى عليها تدعى سعدية. ع "ربة منزل ومطلقة"، وأنه أثناء عودة والدها للمنزل طلب من نجلته إعداد وجبة العشاء، ولكنه فوجئ بشخص يجرى مسرعا من شقتها المقابلة لشقة والدها وحاول الإمساك به إلا أنه هرب مسرعا.



وقام الأب بالإمساك بابنته واصطحبها داخل المنزل وقام بشنقها بحبل حتى لفظت أنفاسها.



وتمكنت مباحث الفيوم من ضبط الشخص الهارب الذى كان مع المجنى عليها ويدعى رجب . س (27 سنة ) واعترف بأنه كان على علاقة غير شرعية مع المجنى عليها وأنه عقب سماع صوت والدها فر هاربا خوفا من الاعتداء عليه.



تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.