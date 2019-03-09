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مرأة

جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها

السبت 09/مارس/2019 - 02:12 م
نسرين أمين
نسرين أمين
هاجر هانئ
تحتفل اليوم الفنانة نسرين أمين بعيد ميلادها الـ 35، حيث تعد من النجمات اللاتى يفضلن مشاركة متابعيها دائما بأحدث إطلالاتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيطرت التصميمات الجريئة واللافته على أزياء نسرين أمين، كما تميزت بذوقها الرفيع فهى تعتمد على قطع الملابس العصرية والمواكبة لأحدث صيحات الموضة وتبعد عن المبالغة والبهرجة، وتحرص على اختيار الفساتين والملابس الكاجوال التى تبرز جمالها ورشاقتها.

وتعتمد نسرين أمين على تسريحات الشعر وصيحات المكياج الجديدة والتى تبرز جمال ملامحها، فهى تظهر كل فترة بلزك جديد وذلك لحرصها الدائم على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة.
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها
جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين أمين فى عيد ميلادها

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