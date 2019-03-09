طقس ربيعى مشمس بالفيوم يشجع على زيادة حركة السياحة.. فيديو

تشهد محافظة الفيوم اليوم، السبت، طقسا ربيعيا معتدلا على جميع أرجاء المحافظة، حيث سطعت الشمس الدافئة منذ الشروق، واختفت السحب من سماء المحافظة.



وأصبح الجو مناسبا لتوافد الزائرين والسياح على محافظة الفيوم للاستمتاع بالطقس الربيعى الدافئ وسط الأماكن السياحية مثل بحيرة قارون ومحمية وادى الريان ووادى الحيتان وفصر قارون والسبع سواقى.

