حملة لتكريم الأمهات المعيلات بشبرا الخيمة تحت رعاية بنحبك يا أمى.. صور

أطلقت جمعية شبرا الخير بالقليوبية حملة تحت شعار "بنحبك يا أمي" لتكريم الأمهات المثاليات في إطار حملة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالمرأة المصرية العاملة والمعيلة لأسرتها.



واستهدفت الحملة في جزئها الأول الذي انطلق اليوم، السبت، الأمهات المعيلات العاملات في الأسواق الشعبية بشبرا الخيمة، وقام الشباب بتوزيع عشرات الهدايا العينية على الأمهات العاملات بمختلف الأنشطة.



‎وقال إيهاب فاروق، رئيس جمعية شبرا الخير، إن حملة "بنحبك يا أمي" تأتي تضامنا مع مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالمرأة العاملة المعيلة في مصر‎ بهدف رسم الضحكة والابتسامة على وجوه أمهاتنا.



وأضاف فاروق أنه تم اختيار بداية الجزء الأول من الحملة خلال مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم لتوصيل رسالة للعالم كله بأن المرأة المصرية لا تقل عن المرأة الأجنبية العاملة بل تفوقها في قصص التضحية والنجاح.



‎ونوه بأن الجزء الأول من الحملة شمل توزيع هدايا عينية على الأمهات العاملات في الأسواق الشعبية والمعيلات لأسرهن، وكان يوما جميلا مليئا بالمفاجآت لكل الأمهات وأيضا لفريق العمل لما سمعناه من قصص بطولية للأمهات المصريات في التضحية من أجل أولادهن.



وأشار إلى أن الجزء الثاني من الحملة سيكون يوم السبت المقبل لتكريم أكثر من 30 أما مثالية بالقليوبية بجانب تكريم عدد من أسر شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة من أهالينا بالقليوبية.