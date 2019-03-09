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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهمين في قضية أحداث عنف الظاهر

السبت 09/مارس/2019 - 12:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية "أحداث عنف الظاهر"، لـ 30 مارس لحضور المتهم الأول من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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