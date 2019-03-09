تأجيل إعادة محاكمة متهمين في قضية أحداث عنف الظاهر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية "أحداث عنف الظاهر"، لـ 30 مارس لحضور المتهم الأول من محبسه.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.



