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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 600 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

السبت 09/مارس/2019 - 12:57 م
صدى البلد
أيمن رياض
وقعت محافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثالثة لحملة "100 مليون صحة" لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية بمحافظة المنيا، الكشف الطبي على أكثر من 600 ألف مواطن حتى نهاية اليوم الثامن للحملة.

وقال الدكتور عماد مهني، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالمنيا وحملة 100 مليون صحة، إن الحملة وقعت الكشف على أكثر من 600 ألف مواطن حتى الآن، وسط إقبال جماهيري كبير من المواطنين.

وأضاف مهني: "نتلقى يوميا شكاوى المواطنين ويتم حلها فورا وحققنا معدلات أعلى من المستهدف اليومي بنسبة تصل إلى 130 بالمائة".

وأكد مدير الحملة أنه يتم دعم المناطق التي تشهد إقبالا جماهيريا بمزيد من الفرق الطبية لمواجهة الزحام والكشف على أي مواطن موجود، مشيرا إلى أنه تم دعم الفرق الطبية في جميع المناطق بـ 100 ألف شكاكة إضافية لدعمها حال فساد أي شكاكة موجودة.

ونفى مهنا أن تكون الشكاكات يتم استخدامها لأكثر من فرد، خاصة أن الشكاكات المستخدمة في الحملة تأتي في باكت مغلف ومعقم وتعمل مرة واحدة فقط ولمواطن واحد ولا تصلح لإعادة استخدامها مرة أخرى.

من جهته، أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد إقبالًا من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي، ما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم، علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين .

وكلف المحافظ مسئولي الصحة بالمنيا بمتابعة سير أعمال المبادرة في المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية بشكل دوري للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية جميع الاحتياجات اللازمة، مشددًا على تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضمانًا لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.

ودعا جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة، مؤكدًا أن المسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً ولمدة شهرين.

يذكر أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفا و560 مواطنا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على جميع المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.
توقيع الكشف الطبي على 600 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
توقيع الكشف الطبي على 600 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا
توقيع الكشف الطبي على 600 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا

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