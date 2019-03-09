مستقبل وطن مطروح يطلق شارة البدء لأول مهرجان للرماية والسياحة بالمحافظة

أطلق حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح، صباح اليوم السبت، شارة البدء لأول مهرجان للسياحة والرماية فى المحافظة، بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، واللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والهيئة البرلمانية للحزب، وعددًا كبير من التنفيذيين والشعبيين وهواة الرماية بمطروح.



وشهد بداية المهرجان كلمة ترحيب بالحضور والتعريف بالمهرجان الأول من نوعه فى محافظة مطروح، وتعريف الرماة بشروط المهرجان، وعقب ذلك أطلق مدير أمن مطروح، طلقات شارة بدء المهرجان.



وشهد المهرجان حضور عدد كبير من الرماة وقيادات محافظة مطروح، حيث قامت اللجنة المنظمة بالاتحاد المصري للرماية بذكر أسماء الرماة والتوافد لإطلاق الخرطوش على الأطباق.



وعلى هامش المهرجان أهدى اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصرى للرماية درع الاتحاد الى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، تقديرًا لجهوده فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة والموافقة على استضافة المهرجان.