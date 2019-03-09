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رياضة

رئيس بعثة الأهلي: قادرون على حسم التأهل أمام فيتا كلوب رغم صعوبة المواجهة

السبت 09/مارس/2019 - 12:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو صعوبة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغو التي تقام في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة من إرهاق رحلة السفر الطويلة والمناخ الحار والرطوبة العالية، والتواجد الجماهيري المنتظر حضوره بكثافة لمؤازرة الفريق الكونغولي الذي يؤدي بقوة وشراسة على ملعبه ويعرف كيف يتعامل مع أرضية الملعب المغطاة بالترتان.

وأكد قنديل ثقته الكاملة في تقديم الأهلي مباراة كبيرة والتغلب على كل الظروف المحيطة باللقاء .

وأضاف أن بعثة الأهلي ــ كعادتها دائما ــ تعيش في حالة من الانضباط الشديد منذ وصولها الكونغو وحتى الآن، وأن هناك حالة من التركيز لدى جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي .

وأشار إلى أن هذه الحالة تدعو للتفاؤل، ويبقى عامل التوفيق الذي يتمنى الجميع أن يكون حليفا للأهلي اليوم هو المهم؛ من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام فيتا كلوب، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية لضمان بطاقة الصعود إلى دور الثمانية وتكملة المشوار الإفريقي بنجاح لإسعاد جماهير الأهلي.

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