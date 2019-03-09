قنبلة الموسم..شاومي تطلق هاتفا للألعاب بمميزات مبهرة

من كاميرا عالية الجودة وتقنيات مبهرة في عالم الهواتف المحمولة لنقلة جديدة ومختلفة تخوضها شركة ""Xiaomi" الصينية، فقد تعمل الشركة على إطلاق أول هاتف للألعاب.



ويتضمن الجيل الجديد من هواتف "Black shark " مميزات عدة، من أهم مميزاتها شاشة "AMOLED" بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض 1080/2160 بيكسل (+FHD)، وبطارية بسعة 4300 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع.



وتشير التقارير التكنولوجية أن هذا الهاتف سيكون مزود بأقوى معالج للهواتف وهو "Snapdragon 855" ثماني النوى، الذي يعمل على التعامل بسرعة مع الصور والفيديوهات، هذا بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت.



إلى جانب منظومة تبريد خاصة "Liquid Cool 3.0" لمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج أثناءتشغيل الألعاب أو الاستخدام لفترات طويلة، كما يتميز الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+16) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميابيكسل، وملحقات خاصة على شكل قبضات جانبية تستخدم للتحكم بألعاب الفيديو.