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رياضة

تعرف على موعد تحرك بعثة الأهلي إلى ملعب الشهداء

السبت 09/مارس/2019 - 12:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يتحرك الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الكونغو الرابعة بتوقيت القاهرة عصر اليوم السبت؛ لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب أمس قد تحدد خلاله ضرورة وجود الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف.

وقرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، التحرك مبكرا لملعب المباراة لتفادي الزحام المروري والتكدس في الطريق المؤدي لملعب المباراة بشكل يومي.

ويبتعد ملعب الشهداء الذي تقام عليه مباراة الأهلي وفيتا كلوب مسافة ٣٥ دقيقة عن فندق إقامة الأهلي في كينشاسا.

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