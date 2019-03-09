ضبط عاطل بحوزته مخدرات و181 هاربا من أحكام قضائية فى حملة بالبحر الأحمر

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من ضبط عاطل ومقيم قنا، لقيامه بسرقة كمية من حديد التسليح من داخل العقار الكائن بشارع الباشا والخاص بالمدعو "أشرف ص. ب. ش" مدرس سابق ومقيم أول الغردقة.



وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة السرقة عن طريق المغافلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3431 /2019 جنح قسم أول الغردقة وجار العرض على النيابة العامة.



كما تم ضبط المدعو "عمر ع. م" عاطل ومقيم حى الكويت – بورسعيد، وبحوزته قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 15 جراما، عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة بكمين الزعفرانة.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 426 جنح قسم رأس غارب لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة.



قامت وحدة مباحث مرور البحر الأحمر بقيادة العقيد علاء صابر، بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط سائق مقيم أول الغردقة، خلال قيادته سيارة نقل وبمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3663 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة.



فيما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، من ضبط المدعو "حسين. ف" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات رقم 6826 / 2016 جنايات ثان الغردقة، البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.



كما تم ضبط 26 حكم جنح حبس جزئى، و7 أحكام جنح حبس مستأنف، و118 حكم جنح غرامات جزئية، 10 أحكام جنح غرامات مستأنف، و19 حكم جنح مخالفات، بإجمالي الأحكـام المنفذة 181 حكما.



ومن جانبها قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، أسفرت جهودها عن فحص 82 شقة مفروشة، وتم ضبط 9 عدم إخطار، وتم فحص 12 فندقا شعبيا وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا – سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.



كما تم ضبط 5 قضايا سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا مزولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وقضية تحريض على الفسق.



ومن جانب قضايا التموين، تمكنت مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة الشئون الصحية من ضبط، أمين مخزن بأحد الثلاجات للتجارة والتوريدات العمومية الكائنة بمنطقة الذهبية ة، بالغردقة لحيازته على 52 برميلا بلاستيكيا، بداخلها جبن أبيض طرى نباتى الدهن، غير صالحة للاستخدام الآدمى، بإجمالى وزن نصف طن تقريبًا.



وذلك طبقًا لتقرير مفتش الأغذية، بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بتنظيم تداول الأغذية والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.



كما تم ضبط 3 قضايا عدم إعلان عن أسعار و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين إدارة محل بدون ترخيص.



فيما تمكنت شرطة المرافق بالغردقة برئاسة المقدم محمد حمدى من ضبط 8 قضايا إشغال فورى، و3 قضايا إشغال طريق، وقضيتين بائع متجول.



كما تمكنت إدارة مرور البحر الأحمر من ضبط 65 مخالفة تم التصالح فيها، و10 مخالفات قيادة بدون ترخيص، ومخالفتين بدون تسير، و165 حالة انتظار خاطئ، و20 مخالفات متنوعة، ومخالفة موقف عشوائى، و12 دراجات بخارية بدون لوحات، و60 حالة تجاوز السرعة، بإجمالى 336 مخالفة.



كما تم فحص 100 مشتبه فيهم، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإيجابى منهم.