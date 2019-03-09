مجلة أمريكية تكشف طموحات روسيا في أفريقيا.. تحركات موسكو في القارة السمراء تعكس رغبة بوتين في إعادة بلاده إلى وضع القوة العظمى.. واشنطن قلقة من تغلغل الدب في ليبيا والسودان

أنشطة روسيا المتزايدة في أفريقيا تثير القلق

بوتين يرغب في إعادة بلاده إلى وضع القوة العظمى من خلال أفريقيا

روسيا تتنافس مع كل من الشرق والغرب حول أفريقيا

"ناشيونال انترست": موسكو تتطلع إلى إنشاء قاعدة لوجيستية في إريتريا

نشرت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية تقريرا مطولا، حول طموحات روسيا في أفريقيا قائلة إنه في ظل المشاكل التي تسببها موسكو في أوروبا والشرق الأوسط والحد من التسلح والفضاء السيبراني، فليس من المستغرب أن تثير أنشطتها المتزايدة في أفريقيا المزيد من القلق أيضا.وقالت المجلة الأمريكية إن تحركات موسكو العديدة في أفريقيا تعكس السياسة الخارجية الروسية، التي شهدت طفرة جديدة في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورغبته في إعادة بلاده إلى وضع القوة العظمى.وأضافت أن أفريقيا تمثل حوالي 25% من دول العالم، لذا فمن المؤكد أن روسيا لم تكن أول بلد يفكر في محاولة إنشاء كتلة سياسية من دولها المتعددة -على سبيل المثال الصين- للمساعدة في دعم مصالح موسكو الوطنية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.وأكدت أن روسيا تتنافس مع كل من الشرق (الصين والهند) والغرب (أمريكا وأوروبا) حول أفريقيا، فيبدو أن روسيا عازمة على أن تصبح لاعبا سياسيا قويا في القارة الاستراتيجية الضخمة.وأكدت "ناشيونال انترست" أن طموحات روسيا في أفريقيا لم تكن سياسية فقط؛ فبكونها لاعبا عالميا رئيسيا في مجال الطاقة، فإن لدى روسيا مصلحة اقتصادية واضحة في قضايا الطاقة الأفريقية، بالنسبة لروسيا، فإن منتجي الطاقة الأفارقة منافسين في حقول النفط والغاز الطبيعي، والشركاء المحتملين في بناء محطات الطاقة النووية.ينطبق ذلك أيضا على السلع الهامة مثل الماس، التي يتم إنتاجها بشكل فريد وبوفرة في أفريقيا.وشددت المجلة على أنه في الساحات السياسية والاقتصادية، يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين ورجال الأعمال التنافس بشكل جيد مع نظرائهم الروس في أفريقيا، ولكن من منظور المصلحة الوطنية الأمريكية، فإن الانخراط الأمني ​​لروسيا في القارة أمر مثير للقلق.وبطبيعة الحال، قامت روسيا ببيع أسلحة للدول الأفريقية لسنوات عديدة، وفي الأونة الأخيرة، كان الأبرز مبيعاتها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تمتلك قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.وذكرت المجلة الأمريكية أن هذا ليس كل شيء، مشيرة إلى أن روسيا قد تكون في طريقها لإنشاء قاعدة بحرية في السودان، التي تقع على طول الشاطئ الغربي من الممر المائي الاستراتيجي للبحر الأحمر.ويقال إن الدولتين وقعتا مشروع اتفاقية يقضي بتسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.وبحسب رئيس لجنة الدفاع في البرلمان السوداني، اللواء الهادي آدم، فإن هذه الصفقة ستمهد الطريق لمزيد من الاتفاقات وزيادة التعاون، وربما قاعدة روسية على البحر الأحمر.وأوضحت "ناشيونال انترست" أن روسيا تتطلع إلى إنشاء قاعدة لوجيستية في إريتريا، التي تقع على ضفاف البحر الأحمر (جنوب السودان)، وبالقرب من مضيق باب المندب الذي يؤدي إلى القرن الأفريقي وبحر العرب.وقالت المجلة إنه من الأمور المثيرة للقلق اهتمام روسيا بليبيا، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن روسيا قد تكون مهتمة بالقواعد العسكرية في ليبيا، التي تتمتع بموقع استراتيجي في شمال أفريقيا على طول البحر الأبيض المتوسط.وأضافت أن مجرد إمكانية حدوث مثل هذه التطورات، حتى لو كانت وليدة، فهي أمر مثير للقلق مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط والبحر الأحمر للمصالح الوطنية الأمريكية.واختتمت "ناشيونال انترست" تقريرها قائلة إن روسيا تعد مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة في الكثير من الأماكن وحول الكثير من القضايا.