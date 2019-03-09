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محافظات

إطلاق إشارة البدء للمرحلة الثانية للحزام الآمن لتطوير بحيرة قارون..فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 02:45 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أطلق اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج الداجني شارة البدء بأعمال المرحلة الثانية من الحزام الآمن لتطوير وتنمية بحيرة قارون بتكلفة 8 ملايين جنيه بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم والدكتور أيمن عمار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الثروة السمكية بالقاهرة والدكتور محمد عقل مدير عام الطب البيطري بالفيوم والمهندس أيمن محمود مدير منطقة الفيوم للثروة السمكية والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس وعدد من الصيادين.

وتشمل أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للحزام الآمن إنشاء منطقة خفض مناسيب وهدارات ومصاطب وفلاتر زلطية بطول 3 كيلو متر علي مصرف البطس بالساحل الشمالي للبحيرة من اجل ترسيب المواد العالقة والملوثات. 

من جهته أشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة لم تدخر جهدا في تطوير وتنمية بحيرة قارون بجانب بحيرة وادي الريان لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين في مجال الصيد والسياحة والإستثمار كما تعمل المحافظة بالترتيب لمشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي للمناطق المتاخمة لبحيرة قارون.

وأضاف انه تم إطلاق 5 ملايين زريعة جمبري في بحيرة قارون في المرحلة السابقة وسيتم مضاعفتها بالمرحلة القادمة بجانب 5ر2 مليون زريعة بوادي الريان.

من جهتها أشارت نائب وزير الزراعة إلي أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة للدولة جنبا إلى جنب مع الحملات القومية لتحصين وترقيم الماشية، لافتة إلى أنه تم تحصين 3ر3 مليون رأس ماشية علي مستوي الجمهورية في حملة التحصين الجاري تنفيذها الأن والتي تستهدف 4 مليون رأس ماشية.

كما قام محافظ الفيوم ونائب وزير الزراعة بتفقد إحدي المزارع السمكية كثيفة الإنتاج بمنشأة طنطاوي كما تفقدا أعمال حملة تحصين الماشية بقرية أحمد يوسف.
إطلاق إشارة البدء للمرحلة الثانية للحزام الآمن لتطوير بحيرة قارون..فيديو
إطلاق إشارة البدء للمرحلة الثانية للحزام الآمن لتطوير بحيرة قارون..فيديو
إطلاق إشارة البدء للمرحلة الثانية للحزام الآمن لتطوير بحيرة قارون..فيديو
إطلاق إشارة البدء للمرحلة الثانية للحزام الآمن لتطوير بحيرة قارون..فيديو

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