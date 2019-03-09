شمس الدين: الشباب الأفريقي قادر على تحقيق التكامل بين دول المنطقة.. فيديو

قال الدكتور فتحي شمس الدين، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة: إن الملتقى العربي للشباب الإفريقي في صورته الحالية، والذي من المزمع انعقادة خلال الفترة المقبلة، له أكثر من دلالة ورسالة يبثها للمجتمع المصري والإفريقي والعالم أجمع أيضًا.





وتابع "شمس الدين" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن الشباب في المنطقة العربية وأفريقيا يجمعهم عقود طويلة من التاريخ، إضافةً إلى أن التحديات التي يتعرضوا لها مشتركة، مما يجعل التعامل بينهم ضرورة لتنمية بلادهم.



