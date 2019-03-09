عمرو جمال يواصل برنامجه التأهيلي

واصل عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.



وقام عمرو جمال، بأداء جلسة في الجيم ثم الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات ضمن البرنامج الذي يخضع له، استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.