ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عمرو جمال يواصل برنامجه التأهيلي

السبت 09/مارس/2019 - 12:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصل عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام عمرو جمال، بأداء جلسة في الجيم ثم الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات ضمن البرنامج الذي يخضع له، استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي ينقل قوات من إسرائيل إلى العراق

محسن صالح عن ميدو: قائد شجاع وموهوب

3 سيناريوهات تحدد مستقبل ميسي مع برشلونة

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

رئيس جمعية التزيين: ما حدث في مهرجان ملوك الجمال بالبحيرة كارثة

مفتي الجمهورية السابق يوصي بترديد هذا الدعاء في أول رجب

سامية زين العابدين: المعزول مرسي وضعني على قائمة الاعتقالات

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

نيرمين ماهر: متابعون كثيرون يقلدون طريقة لبسي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

فيديو

نيرمين ماهر: متابعون كثيرون يقلدون طريقة لبسي.. فيديو
سامية زين العابدين: المعزول مرسي وضعني على قائمة الاعتقالات
الجامعة العربية: عمالة الأطفال ليست قاصرة على العالم العربي ..فيديو
رئيس جمعية التزيين: ما حدث في مهرجان ملوك الجمال بالبحيرة كارثة
زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟