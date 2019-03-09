الصحة تطلق مبادرة حقك تنظمي في 9 محافظات.. غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن إطلاق مبادرة لزيادة الوعى لدى كافة المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، وذلك تحت شعار (حقك تنظمي) في 9 محافظات.



وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان - في بيان للوزراة اليوم /السبت/ - "إن المبادرة ستنطلق غدا /الأحد/ في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بضرورة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة لكل المواطنين، موضحا أن المحافظات التسع، هي: (الفيوم، البحيرة، دمياط، أسيوط، القليوبية، بورسعيد، جنوب سيناء، مطروح والإسكندرية)".



ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في تصريح، "إن المبادرة تندرج ضمن مبادرة (أيامنا أحلى)، والتي تهدف لتمتع جميع المواطنين بأفضل مستوى من المعرفة والمعلومات والخدمات الآمنة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عبر تعزيز قدرة الأزواج والأفراد على ممارسة حقهم الأساسي في أن يقرروا بحرية عدد الأطفال والفترات الفاصلة بين إنجاب كل طفل وآخر".



وأوضحت أن المبادرات التي يطلقها قطاع تنظيم الأسرة والسكان تهدف إلى زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائله وخفض نسبة التوقف عن استخدامها، كما تعمل على خفض نسبة الاحتياجات غير الملباة.. مشيدة بتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي في ملف تنظيم الأسرة.



منوهة بأنه يتم استهداف القرى الأكثر احتياجا طبقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والأماكن الجاذبة للعمالة، مبينة أن المبادرة تستهدف المراهقين والشباب والأزواج والسيدات في سن الإنجاب والفتيات المقبلات على الزواج والسيدات المتزوجات حديثا ويرغبن في المباعدة بين الولادة والآخري، والسيدات فيما بعد سن الإنجاب سواء أمهات أو حموات، والرجال في مراحل العمر المختلفة، وذلك حيث سيتم عقد حملات توعوية تحت شعار (أسرتنا مثالية) بالتزامن مع الحملات وقوافل الصحة الإنجابية التخصصية.



وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات للرجال تحت شعار (كلام رجالة)، ولقاءات للسيدات من ربات البيوت تحت شعار (خمسة لصحتك)، ولقاءات للحموات تحت شعار (حماتي حياتي)، ولقاءات للسيدات العاملات في سن الإنجاب تحت شعار (نظمتي؟)، ولقاءات للشباب تحت شعار (أسرتنا مثالية)، بالإضافة لتنفيذ عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب.



وأكدت السنباطي أنه سيتم توعية الفئات المجتمعية المختلفة حول مخاطر الحمل المتكرر والمتقارب والمبكر والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.



ولفتت إلى أن مبادرة (حقك تنظمي) ستتزامن مع قوافل وحملات توعية بالمحافظات التسع المستهدفة، كما سيتم تكليف الرائدات الريفيات ومرشدات الجمعيات الأهلية بالمشاركة في الحملة عبر الحصر والدعاية والترويج لها ونشر الرسائل الصحية للترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالشراكة مع المحافظات ووزارات التعليم والأوقاف والجمعيات الأهلية والمحليات.



كما أوضحت أنه سيتم صرف خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية بالمجان ضمن المبادرة عبر عيادات ثابتة ومتنقلة، وفي المراكز الحضرية والمستشفيات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة مع الاستعانة بإخصائيين نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي على المنتفعات وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية.