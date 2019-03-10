30 يونيو فرصة أخيرة..الكهرباء تمدد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة.. والوزير: خاطبت مجلس الوزراء لإعادة تقديم الطلبات.. ومصدر: سلاح ذو حدين

الكهرباء تمد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو

مصدر بالوزارة: تركيب العدادات الكودية سلاح ذو حدين

توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك





فرصة جديدة منحتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للمواطنين فى المبانى والعقارات المخالفة ، وهى مد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو2019 ، وتعد تلك الفرصة الثالثة والأخيرة التى تمنحها الوزارة لتوفيق أوضاع المواطنين المخالفين.





مع تزايد المطالب من المخالفين لتوصيل الكهرباء إلى العقارات والمباني المخالفة لاشتراطات وضوابط التراخيص، فتحت الحكومة الباب لتقديم طلبات بهذا الشأن بعض الوقت ، ولكن الفترة الأخيرة قرر مجلس الوزراء غلق باب التقديم و تقييد الأمر ،ربما رأت أن ذلك يعد تشجيعا للمبانى العشوائية .





فى الوقت ذاته تحاول وزارة الكهرباء والطاقة مد يد العون وفى نفس الوقت البحث عن مصلحتها بتحصيل قيمة التيار الذى يستخدمه المخالفون دون ضوابط ، حيث خاطب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجلس الوزراء عدة مرات لإعادة التقدم لتركيب عدادات الكهرباء الكودية للعقارات المخالفة مرة أخرى، بعد إغلاقها منتصف العام الجاري، وقصر تنفيذ المقايسات للعقارات التى تقدمت لتركيب عدادات كودية قبل انتهاء المدة القانونية.





وأوضح مصدر بالكهرباء أن تركيب العدادات الكودية يعد سلاح ذو حدين بيد الدولة، حيث يمكن وزارة الكهرباء من الحفاظ على حق الدولة فى محاسبة المستهلك، وتقليل معدلات الخسائر الناتجة عن سرقات التيار، إلا أنه يحمل المحليات خسائر كبيرة بسبب مخالفة شروط الأحياء فى المبانى،





وينتظر مليون و400 ألف مواطن موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة تلقى طلبات المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لمدة عام آخر، لتقنين أوضاعهم، بعد أن رفعت الكهرباء قيمة الممارسة التى يسددها المخالفين لتصبح 700 جنيه كل شهرين بدلا من 3 أشهر، وألف جنيه فى بعض المناطق .





وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، إن القطاع تمكن من خلال مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، وأن الوزارة نجحت من خلال شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من تركيب مليون و800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال عام.





وتلقت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال العام المالى الماضى 2 مليون 400 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية والمخالفة، سدد منهم قيمة المقايسة مليون مواطن تم الانتهاء منهم جميعا، وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة أن قرار مجلس الوزراء نص على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بناء على طلباتهم حتى 30 يونيو 2018 .





تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا لشروط وضعتها وزارة الكهرباء، للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ..





يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.



