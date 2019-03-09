النائب البدري ضيف عن تحديد سعر توريد القمح: يحقق هامش ربح للفلاح

قال النائب البدرى أحمد ضيف: إن الإتفاق على سعر توريد أردب القمح لعام 2019/2018، بـ 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيها لدرجة نقاوة 23 و655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 سيكون له مردود ايجابى فى تحقيق هامش ربح للفلاح.





وطالب ضيف فى بيان له اليوم بضرورة عمل حصر شامل لكل الصوامع الموجودة على مستوى الجمهورية والمجهزة لتوريد محصول القمح فى الموسم الجديد، وشون التجميع وهل هناك خطة للتعامل مع الشون الترابية التى تمثل مشكلة فى التوريد وتسبب معاناة المزارعين فى بعض المناطق.



