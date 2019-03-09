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رياضة

الإصابة تحرم بطل الجودو من ذهبية الجراند بري بالمغرب ويكتفي بالفضية

السبت 09/مارس/2019 - 01:13 م
صدى البلد
يسرى غازى
قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو إن فوز اللاعب محمد عبد الموجود بالميدالية الفضية فى وزن 66 كيلو جراما فى بطولة الجراند برى التى تستضيفها المغرب حاليا كان متوقعا بعد المستوى الفني الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية .

أشار إلى أن اللاعب أصيب فى رقبته فى مباراة الدور قبل النهائي أمام بطل كازاخستان ووصيف العالم ، ولكن اللاعب تحامل على نفسه ، وشعر بآلام شديدة قبل المباراة النهائية التى أصر على خوضها أمام بطل أوزبكستان الأقل فى المستوى الفنى عن لاعب كازاخستان ، إلا أن الإصابة حرمته من الفوز بالميدالية الذهبية .

وأضاف أن اللاعبين محمد عبد الغنى وزن 73 كيلو حراما عبد الرحمن عبد الغنى (زنجو) وزن 81 كيلو حراما وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما سوف يخوضان منافسات اليوم السبت فى البطولة ، ثم يختتم غد الاحد اللاعب ميسرة النجار وزن الثقيل منافسات البعثة المصرية فى البطولة على ان تعود البعثة فخر الثلاثاء المقبل الى القاهرة .

وأشار فخر الدين إلى أن المنتخب يستعد بقوة من أجل تأهل أكبر عدد من اللاعبين للدورة الأوليمبية المقبلة بطوكيو بجمع مزيد من النقاط من خلال المشاركة فى البطولات الجراند برى التى انطلقت الشهر الماضي بفرنسا ثم المغرب ، ثم تتبعها بطولتين خلال مارس الجارى ابريل المقبل فى المانيا وجورجيا.

شدد على أن هذه البطولات تعد أفضل إعداد للبطولة الإفريقية التى تستضيفها جنوب إفريقيا أبريل المقبل،منوها إلى أن المنتخب بدأ مراحل الإعداد القوى لهذه البطولات بالمشاركة فى معسكر التدريب الدولى الذى أقيم بالنمسا خلال الفترة من 7 وحتى 15 يناير الماضى بمشاركة 65 دولة ، مؤكدا أن الجهاز الفنى للمنتخب اختار اللاعبين على ضوء المستوى الفنى والبدنى الذى ظهر به كل لاعب خلال الفترة الماضية ، على المستويين المحلي والدولي ، للوصول إلى أفضل العناصر من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الأولمبياد والحصول على ميدالية اوليمبية .

يذكر أن البعثة تضم كلا من محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، عبد الرحمن محمد عبد الغنى 73 كيلو جراما ، وعبد الرحمن عبد الغنى وزن 81 كيلو جراما على حازم ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، بالإضافة إلى ميسرة النجار ، وسيد أبو ميدان مدربا ، ويرافقهما اللواء طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الإتحاد رئيسا للبعثة .

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