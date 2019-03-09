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فن

وفاء عامر تحتفل ببدء تصوير براءة ريا وسكينة

السبت 09/مارس/2019 - 01:15 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
‎وسط أجواء مليئة بالمرح والسعادة احتفلت أسرة فيلم "براءة ريا وسكينة" بمدينة الإنتاج الإعلامي بحي جاردن سيتي، بحضور كل من وفاء عامر وشريف باهر ومحسن منصور واحمد عبدالله، والمخرج السوري عبدالقادر الأطرش والمنتج حلمي شهاب وباقي فريق عمل الفيلم، بتصوير أول مشاهد العمل صباح اليوم في مبنى المحكمة، والذي شهد تصوير مجموعة من مشاهد المحاكمة لريا وسكينة.

‎وقام المنتج حلمي شهاب بدبح عجل تيمنا ببداية خير لهذا العمل، بينما أصرت الفنانة وفاء عامر على أن تقوم بتصوير مظاهر الاحتفال لايف، ليتم العودة إلى التصوير مرة أخرى بعد هذه الأجواء المرحة.

‎ويتناول الفيلم قضية "ريا وسكينة" من خلال شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلان لشخص فى الإسكندرية عاش فى هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.

‎براءة ريا وسكينة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، وإنتاج حلمي شهاب والمنتج الفني محمود عادل ويشارك في الفيلم منة فضالى ومحسن منصور ولطفى لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي.

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