ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس إسكان البرلمان يطالب بإدراج القرى المحرومة من الصرف الصحي بخطة العمل

السبت 09/مارس/2019 - 02:10 م
صدى البلد
محمود فايد
طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإدراج المدن والقرى والعزب والنجوع المحرومة من خدمات الصرف الصحى بمحافظة الجيزة ضمن خطة الوزارة والمحافظة وأولوية المشروعات الجارى تنفيذها، مطالبًا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف بإعداد حصر شامل لهذه المناطق لإدراجها ضمن خطة الوزارة ومد خدمة الصرف الصحى لهم.

وقال المهندس علاء والى إنه يوجد بعض المدن والقرى أصبحت الآن في أمس الحاجة لتوصيل خدمة الصرف الصحى بها للقضاء بشكل كامل على مشكلات الطفوحات والتعديات على الترع والمصارف إلى جانب الحفاظ على صحة المواطنين من شبكات الصرف العشوائيات وخلط مياه الصرف بمياه الشرب.

وناشد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أيضًا الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من إنشاء مشروع الصرف الصحى بمنطقتي العياط وذو الفقار غرب ترعة المنصورية بنطاق دائرة كرداسة، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية بهذه المناطق، وفى ضوء خطة الجهاز والمشروعات الجارى تنفيذها .النائب محمد العقاد يطالب بإطلاق مشروع قومى لتعليم الكبار ومحو الأمية.

وتقدم النائب محمد العقاد بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة فى محو الأمية فى مصر، وهل هناك إستراتيجية وخطة للتعامل مع هذا الأمر من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.

وأضاف النائب فى بيان له اليوم، أن الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار أشارت إلى أن هناك 17 مليون أمي في مصر، وتم محو أمية 272 ألفا و567 دارسا في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه، متسائلا: هل هناك خطة واضحة يسير العمل وفقا لها أم أن الأمر قائم للاجتهادات الشخصية؟!.

ووجه النائب عدد من الأسئلة للحكومة حول حقيقة الموزانة المخصصة لهذا الأمر؟، وكيق يتم انفاقها سنويا؟، وهل تحقق الغرض المخصص له؟، ولماذا لا نعتبر هذا الأمر مشروع قومى من اجل القضاء على محو أمية هذه النسبة وان يتحقق الحلم بأن تكون مصر بلا أمية، مشددا على ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة فى هيئة تعليم الكبار.

ترشيحاتنا

بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال كوبيين.. حكاية أبناء مارادونا الثمانية

شاهد.. حرب يومية بين الهند وباكستان في باجا.. وأغرب طقوس حدودية بين بلدين

سفاح أسطنبول يعود من جديد..قتل أخوه وأولاده بسبب امرأة

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

حداد الشرقية.. اغتصب طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات وتخلص منه في حديقة القرية

خلعت دبلة الزواج: شائعات تزعم طلاق ريهام حجاج

عمرو أديب يعرض حذاء ذكي متعدد الكعوب.. ويعلق: بمليون شكل.. فيديو

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو

الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

الكهرباء: مد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

عاصم الدسوقي في حوار هو الأجرأ لـ صدى البلد: ثورة 1919 كانت شعبية بقيادة معتدلة ولم تحقق أهدافها.. سعد زغلول أظهر ضعفا أمام الاحتلال.. ومكرم عبيد صادق الإخوان نكاية في الوفديين
لقاء مع أحفاد ثورة 1919 في ذكرى مرور 100 عام على الثورة
والدة شهيد: نجلي طلب مني أن أدعو له بالشهادة خلال تأديتي العمرة.. فيديو
خبيرة اقتصاد: الإعفاءات الضريبية تسهم في دعم المشروعات الصغيرة
والدة شهيد: نجلي كان يحفظ شعار الفنية العسكرية منذ صغره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟