رئيس إسكان البرلمان يطالب بإدراج القرى المحرومة من الصرف الصحي بخطة العمل

طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإدراج المدن والقرى والعزب والنجوع المحرومة من خدمات الصرف الصحى بمحافظة الجيزة ضمن خطة الوزارة والمحافظة وأولوية المشروعات الجارى تنفيذها، مطالبًا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف بإعداد حصر شامل لهذه المناطق لإدراجها ضمن خطة الوزارة ومد خدمة الصرف الصحى لهم.



وقال المهندس علاء والى إنه يوجد بعض المدن والقرى أصبحت الآن في أمس الحاجة لتوصيل خدمة الصرف الصحى بها للقضاء بشكل كامل على مشكلات الطفوحات والتعديات على الترع والمصارف إلى جانب الحفاظ على صحة المواطنين من شبكات الصرف العشوائيات وخلط مياه الصرف بمياه الشرب.



وناشد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أيضًا الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من إنشاء مشروع الصرف الصحى بمنطقتي العياط وذو الفقار غرب ترعة المنصورية بنطاق دائرة كرداسة، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية بهذه المناطق، وفى ضوء خطة الجهاز والمشروعات الجارى تنفيذها .النائب محمد العقاد يطالب بإطلاق مشروع قومى لتعليم الكبار ومحو الأمية.



وتقدم النائب محمد العقاد بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة فى محو الأمية فى مصر، وهل هناك إستراتيجية وخطة للتعامل مع هذا الأمر من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.



وأضاف النائب فى بيان له اليوم، أن الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار أشارت إلى أن هناك 17 مليون أمي في مصر، وتم محو أمية 272 ألفا و567 دارسا في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه، متسائلا: هل هناك خطة واضحة يسير العمل وفقا لها أم أن الأمر قائم للاجتهادات الشخصية؟!.



ووجه النائب عدد من الأسئلة للحكومة حول حقيقة الموزانة المخصصة لهذا الأمر؟، وكيق يتم انفاقها سنويا؟، وهل تحقق الغرض المخصص له؟، ولماذا لا نعتبر هذا الأمر مشروع قومى من اجل القضاء على محو أمية هذه النسبة وان يتحقق الحلم بأن تكون مصر بلا أمية، مشددا على ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة فى هيئة تعليم الكبار.