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وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
ايمان البكش
قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بزيارة اليوم الى المحافظة يرافقه كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وعقب وصول الوفد كان في استقبالهم كل من اللواء أحمد إبراهيم محافظ لأسوان واللواء سعيد معوض حجازى نائب المحافظ، واستمع الوفد الى شرح من اللواء باسم بيومي مدير أمن المطار حول أعمال تطوير المطار، كما تفقدوا بوابة الرسوم الجديدة للمطار، وإجراءات تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي، وذلك في إطار متابعة استعدادات محافظة أسوان لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى خلال الفترة من ١٦-١٨ مارس الجارى والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقب ذلك استمع الوفد الوزاري الى شرح من العميد وائل فاروق من الشركة الوطنية القائمة بأعمال تطوير طريق المطار من البوابة الرئيسية وحتى الكورنيش مرورًا بميدان المسلة وخزان اسوان، وطريق السادات حتي ميدان العقاد.

كما تفقد الوفد الوزاري الأعمال الخاصة بتركيب بلدورات وتطوير الأرصفة وتجميل وتشجير وتركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق، كما تفقدوا أيضًا موقع إقامة ملتقي الشباب العربي الافريقي لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقر، كما قام الوفد بمتابعة أعمال تطوير مرسي معبد فيلة ومتابعة أعمال الترميم الجارية في المعبد، كما استمعوا الي شرح من الدكتور مصطفي وزيري أمين المجلس الاعلي للآثار حول تاريخ نقل آثار معبد فيلة، وعقب ذلك توجهت الزيارة الى محطة المعالجة الثلاثية (كيما) لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بها والطريق المؤدي للمحطة.

وعقب بزيارة تفقدية الى المدينة الشبابية ومتابعة أعمال تطوير المنطقة الخارجية من معسكر العقاد وتفقدوا عددا من الغرف الموجودة بالمدينة بالإضافة الى زيارة استاد أسوان.
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وفد حكومي يتابع استعدادات محافظة أسون لاستقبال ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور

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