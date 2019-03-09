ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

السبت 09/مارس/2019 - 02:28 م
الشهيد إسلام مشهور
الشهيد إسلام مشهور
كـريـم الخـطيب
قالت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور: إن الشهيد فقد حياته فداء للوطن وبقاء مصر، مشيرة إلى أن نجلها أول شهيد في حادث الواحات.

وأضافت «عبد المجيد»، أنها كانت تفتخر دائما بشجاعة أبنها وحبه لبلده، موضحة أن الشهيد إسلام مشهور كان لا يخشى الموت، وهذا ما يميز أبطال القوات المسلحة بالإضافة الي التضحية والإخلاص للبلد، مؤكدة أنهم استقبلوا خبر استشهاد ابنها الشهيد بفخر واعتزاز لأنه استشهد مرفوع الراس.

وأشارت والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور، إلى أن دماء أبنائنا الذي روى هذه البلد عمره ما هيروح هدر، لافتة إلى أن الجميع كان يشهد لـ إسلام مشهور بحسن الخلق، مضيفة أن والد الشهيد اسلام مشهور ربى أولاده على الشجاعة وحب البلد والاعتماد على النفس.

ترشيحاتنا

ردا على تغريدة إليسا.. نوال الزغبي لـ صدى البلد: معنديش مشاكل مع حد

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

أقدم امرأة على وجه الأرض.. تعرف على سر طول عمرها

زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

ماني صاحب هدف الشهر في ليفربول

رامي مالك ودانيال كريج يبدآن تصوير أول مشاهد فيلم جيمس بوند في إيطاليا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

فى عيد ميلاد قلب الأسد.. إحصائيات أسطورية لـ حسام عاشور مع الأهلي.. فاق الجميع

الكهرباء: مد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو

الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل في شهر رجب خصوصا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر
عاصم الدسوقي في حوار هو الأجرأ لـ صدى البلد: ثورة 1919 كانت شعبية بقيادة معتدلة ولم تحقق أهدافها.. سعد زغلول أظهر ضعفا أمام الاحتلال.. ومكرم عبيد صادق الإخوان نكاية في الوفديين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟