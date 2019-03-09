والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

قالت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور: إن الشهيد فقد حياته فداء للوطن وبقاء مصر، مشيرة إلى أن نجلها أول شهيد في حادث الواحات.





وأضافت «عبد المجيد»، أنها كانت تفتخر دائما بشجاعة أبنها وحبه لبلده، موضحة أن الشهيد إسلام مشهور كان لا يخشى الموت، وهذا ما يميز أبطال القوات المسلحة بالإضافة الي التضحية والإخلاص للبلد، مؤكدة أنهم استقبلوا خبر استشهاد ابنها الشهيد بفخر واعتزاز لأنه استشهد مرفوع الراس.



