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رياضة

القاهرة تتزين لمساندة أبطال مصر في الاولمبياد الخاص بالإمارات

السبت 09/مارس/2019 - 05:03 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
زينت صور أبطال الأولمبياد الخاص المصري، شوارع ولوحات الإعلانات بالقاهرة الكبرى، لحث لاعبي منتخبنا الوطني للأولمبياد الخاص على بذل أقصى ما لديهم قبل إنطلاق الألعاب العالمية المقرر إقامتها بالإمارات خلال الفترة من 14 وحتى 21 مارس الجاري.

وزينت اللوحات مناطق ""مبني شركة we بالمعادي بجوار القمر الصناعي - الطريق الدائري بجوار مدخل مطار القاهرة الجوي - الطريق الدائري قبل مدخل شارع البحر الأعظم بالمنيب" وفي عدد من المواقع المختلفة بشوارع القاهرة الكبري.

وتشارك مصر ببعثة مصرية مكونة من 100 فرد وتشمل 69 لاعبا ولاعبة و27 مدربًا ورئيسا للبعثة و2 نواب له وطبيب للمشاركة في 14 رياضة متنوعة تشملها الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

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