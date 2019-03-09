فرج عامر: إلزام طلاب التعليم الفني بحضور 75% من العملي يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بما قررته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ضرورة تحقيق الطالب بالمدارس الفنية لنسبة 75% من المقررات والموضوعات الدراسية المخصصة للتدريبات المهنية "العملية" شرط لدخول الطالب الامتحان بغض النظر عن سبب الغياب.





وأعلن "عامر"، فى بيان أصدره اليوم، تأييده لسياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الخطاب الذى أرسلته للمديريات وأكدت فيه أنه حال عدم تحقيق الطالب النسبة المقررة يتم حرمانه من دخول الامتحانات على أن يقيد فى العام التالى كطالب منتظم ما لم يكن قد تجاوز عدد مرات إعادة القيد المسموح بها وهى مرة فى العام ومرتين طوال المرحلة الدراسية.



