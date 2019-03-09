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خلال 4 أيام من انطلاقها.. البحوث الإسلامية: حملة حق الشهيد نفذت 22 ألف لقاء توعوي في المحافظات

السبت 09/مارس/2019 - 02:30 م
صدى البلد
محمد شحتة
كشف مجمع البحوث الإسلامية أن الحملة التوعوية التي نفذها وعاظ الأزهر الشريف في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية تحت عنوان "حق الشهيد" بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، أسفرت عن تنظيم نحو 22 ألفل و400 لقاء خلال أربعة أيام منذ انطلاقها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، إن الحملة التي أطلقها المجمع في هذه المناسبة الطيبة انتشر من خلالها وعاظ الأزهر الشريف في كل محافظات الجمهورية لتوعية الناس والتأكيد على فضل ومكانة الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون وهي النفس من أجل أن يعيش الجميع في أمن وأمان.

وأضاف عفيفي أن تلك الحملات تستهدف بيان المجهودات التي تبذلها قواتنا المسلحة الحارس الأمين على مصر وشعبها، والتي لم تتأخر لحظة في تقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وكرامة الشعب المصري والحفاظ على مقدراته وحماية مصر من محاولات العبث بها، فرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال ضحوا بدمائهم من أجل أن تحيا مصر قوية أبية.

وأكد الأمين العام أن كل قطرة دم سالت من الشهداء الأبرار، دفاعا عن الوطن وحماية أبنائه، سطرت تاريخًا خالدا مشرفًا من التضحية والفداء، لن تنتهي ذكراه أبدًا بل ستظل خالدة في قلوب المصريين؛ لأنهم جسدوا أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة.

وأشار عفيفي إلى أن المجتمع في هذا التوقيت أحوج ما يكون لتطبيق الدروس المستفادة من تضحية الشهداء بشكل عملي وإنساني يؤثر في حياة الناس ليكون إعلاء قيمة الوطن هو الهدف الأسمى لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات المختلفة.
خلال 4 أيام من انطلاقها.. البحوث الإسلامية: حملة حق الشهيد نفذت 22 ألف لقاء توعوي في المحافظات
خلال 4 أيام من انطلاقها.. البحوث الإسلامية: حملة حق الشهيد نفذت 22 ألف لقاء توعوي في المحافظات

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