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محافظات

إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد الرازق على ميدان مدخل الوحدة المحلية بالصوفية بأولاد صقر

السبت 09/مارس/2019 - 02:05 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا بإطلاق اسم الشهيد "أحمد عبد الرازق السيد عبد المعطي" على ميدان مدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر.

وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على الميدان يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبنائهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على الميدان بمدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة المجلس التنفيذي للوحدة المحلية بالصوفية ليصدر المحافظ قرارًا بإطلاق إسم الشهيد المجند "أحمد عبد الرازق السيد عبد المعطي" على ميدان مدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر .

يذكر أن الشهيد من قوة مديرية أمن الأسكندرية والمتوفي في 16/ 6/ ٢٠١٧ ضمن حالات الاستشهاد.

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