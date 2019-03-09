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حوادث

المفوضين توصي بتأييد ترشح ضياء رشوان بانتخابات الصحفيين

السبت 09/مارس/2019 - 02:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد زهير
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من على أيوب المحامى، على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.

وأيدت الهيئة حقه فى الترشح، وذكرت أن ضياء رشوان يعمل صحفيًا ولم يهجر القلم، ومازال بمركز الأهرام للدراسات، وعمله بالهيئة لا يتعارض مع عمله كصحفى.

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء الماضى ، قضت برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب .

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