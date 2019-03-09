المفوضين توصي بتأييد ترشح ضياء رشوان بانتخابات الصحفيين

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من على أيوب المحامى، على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.





وأيدت الهيئة حقه فى الترشح، وذكرت أن ضياء رشوان يعمل صحفيًا ولم يهجر القلم، ومازال بمركز الأهرام للدراسات، وعمله بالهيئة لا يتعارض مع عمله كصحفى.



