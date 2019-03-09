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حوادث

الداخلية تحارب جرائم الفساد.. ضبط موظفين بمحليات الدقهلية لاستغلال موقعهم

السبت 09/مارس/2019 - 03:59 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من موظفي المحليات بالدقهلية لقيامهما بتمكين أشخاص بالتعدى بالبناء على أراضي زراعية.

رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كلٍ من "فكرى ف. أ"- مواليد 1966، فني شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس وياسين ا. م- مواليد 1958، فني شئون هندسية بذات المجلس، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس باستغلال موقعهما الوظيفي في غضون الفترة من عام 2013 / 2014 إبان عملهما بالوحدة المحلية بقرية الشوامي ببلقاس والتواطؤ مع كلٍ من محمد ع. ع- مواليد 1973، سائق وفرغلى ع. ا- مواليد 1954، مزارع والشحات م. ع- مواليد 1979، عامل، مقيمون بدائرة المركز إذ مكنوهم من البناء على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة والتعدي على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس لفحص العقارات وسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس, وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب تلك الوقائع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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