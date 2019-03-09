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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ رئيس الوزراء لتفعيل دور نائب الوزير

السبت 09/مارس/2019 - 02:40 م
صدى البلد
محمود فايد
تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تفعيل دور نائب الوزير، مشيرا إلى أن منصب نائب الوزير معروف في الحياة السياسية المصرية منذ عهد بعيد إلا أن تفعيله واختصاصات المنصب ما زال يعاني من المشكلات.

وأكد متولي، أن تهميش دور نائب الوزير نائب الوزير يدفعهم إلى الاستقالة، وأوضح أن قرار تفعيل منصب نائب وزير من الناحية الإدارية مهم، باعتبار أن الوزير لابد أن يكون له نواب لمواجهة الضغوط الكثيرة في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن هذا النظام متبع في كل دول العالم.

وأضاف أن نواب الوزراء أقسموا اليمين الدستوري أمام الرئيس عقب ترشيحهم واختيارهم لتولي مهام المسؤولية، وبالتالي لابد أن تكون مسؤولياتهم وصلاحياتهم واضحة ومحددة، حتى يمكن تقييمهم ومحاسبتهم.

وطالب النائب بإيجاد آلية تكفل التعاون بين الوزير ونوابه في أداء مهام الوزارة المسئولين عنها وتحديد الاختصاصات المنوطة بنائب الوزير لتلافى مشكلة تهميش دور نائب الوزير.

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