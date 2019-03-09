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والدة شهيد كفر الشيخ لابنها: سلامًا على قطعة من قلبي دفنت معها نفسي..صور

السبت 09/مارس/2019 - 02:43 م
صدى البلد
محمود زيدان
"سلامًا على روح رحلت من دنيانا ولم ترحل من قلوبنا.. سلامًا على قطعة من قلبى دفنت فدفنت معها نفسى وروحي رحمه الله عليك يا ولدي".. هكذا كتبت السيدة منى مصطفى والدة الشهيد نقيب مصطفى سمير بدوي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في يوم الاحتفال بيوم الشهيد.

قالت والدة الشهيد مصطفى بدوي، لـ"صدى البلد": "نحتفل اليوم بيوم الشهيد وبشهدائنا الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون.. الشهيد عمره ما مات.. الشهيد هو اللي حمى البلد والوطن.. وضحى بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن وطنه".

وتابعت: "مصطفى ابني كان فلذة كبدي وروحي وعقلي.. لكن ربنا اختاره .. إحنا بنحمد ربنا وبنشكر على فضله.. ابني كان بيتمنى انه يموت شهيدًا والحمد لله من الشهداء"، مضيفة: "الحمد لله مطمئنون على شهدائنا لأنهم في الجنة". 
والدة شهيد كفر الشيخ لابنها: سلامًا على قطعة من قلبي دفنت معها نفسي..صور
والدة شهيد كفر الشيخ لابنها: سلامًا على قطعة من قلبي دفنت معها نفسي..صور
والدة شهيد كفر الشيخ لابنها: سلامًا على قطعة من قلبي دفنت معها نفسي..صور

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