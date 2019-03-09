والدة شهيد كفر الشيخ لابنها: سلامًا على قطعة من قلبي دفنت معها نفسي..صور

"سلامًا على روح رحلت من دنيانا ولم ترحل من قلوبنا.. سلامًا على قطعة من قلبى دفنت فدفنت معها نفسى وروحي رحمه الله عليك يا ولدي".. هكذا كتبت السيدة منى مصطفى والدة الشهيد نقيب مصطفى سمير بدوي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في يوم الاحتفال بيوم الشهيد.





قالت والدة الشهيد مصطفى بدوي، لـ"صدى البلد": "نحتفل اليوم بيوم الشهيد وبشهدائنا الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون.. الشهيد عمره ما مات.. الشهيد هو اللي حمى البلد والوطن.. وضحى بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن وطنه".



