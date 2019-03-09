حمزة: ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لـ 20% سنويا

قال على حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إن الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيه يتطلب مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع الصناعى مثل ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة والتى تصل إلى أكثر من 20% سنويًا مطالبا بسريان الفائدة المخفضة على قروض المصانع جميعها على غرار الصناعات الصغيرة .



أضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق مثل الكهرباء والماء والغاز، والذي تتحمله الجهات الحكومية المختصة فى البلاد المنافسة يؤدى لزيادة الأعباء على المصنعين فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج لذا يجب الاتجاه نحو إلغاء تحميل المصانع بتلك التكاليف.



تابع : القطاع الصناعى يواجه ارتفاع الرسوم الجمركية أحيانًا على الآلات والمعدات وقطع الغيار للمصانع ،فى حين أن البلاد المنافسة لا تفرضها مما يزيد تنافسية منتجاتها، يجب أن تعفى الآلات والمعدات وقطع الغيار المشتراة مباشرة لتجهيز المصنع من الجمارك .



طالب حمزة ، بتخصيص الأراضى الصناعية بثمن أو مقابل حق انتفاع مماثل للبلاد الأخرى نظرا للمغالاة الشديدة من الجهات الحكومية فى التسعير إذ يتراوح بين 600 إلى 1500 جنيه للمتر، وهو أضعاف السعر البلدان المنافسة الذي يتراوح (من صفر إلى 200 جنيه وتقسيط).