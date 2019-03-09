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حوادث

استجابة فورية.. نقل مُسن للمستشفى بمطروح عقب استغاثة ذويه بالنجدة

السبت 09/مارس/2019 - 03:59 م
إدارة شرطة النجدة
إدارة شرطة النجدة
مصطفى الرماح
تلقت إدارة شرطة النجدة، استغاثة تفيد بتواجد مواطن داخل شقته بالدور الثامن علوي بأحد العقارات بشارع "علم الروم" بمطروح ويتعذر نزوله لنقله للمستشفى.

وعليه تم نقل المواطن "مدحت م.أ" والمقيم بمدينة مطروح، والذي يبلغ من العمر63 عاما إلى أحد المستشفيات لعدم قدرته على الحركة ومعاناته من الوزن الزائد.

وعلى الفور، قامت قوات الحماية المدنية بمطروح بالانتقال لمحل البلاغ وبصحبتهم كافة التجهيزات المناسبة (سيارة الإنقاذ البري– سيارة المعدة الهيدروليكية "منصة الإنقاذ والإطفاء") وتمكنت من إنزاله من داخل شقته بالدور الثامن علوي، بحذر شديد بمعرفة قوات الإنقاذ وبمساعدة أهليته والحفاظ عليه من أي مضاعفات صحية، وعقب ذلك تم نقله إلى سيارة الإسعاف بحالة صحية مستقرة.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين الذين أشادوا بالدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية لدعم المواطنين في شتى المجالات.

وجاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات وفي استجابة فورية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح.
استجابة فورية.. نقل مُسن للمستشفى بمطروح عقب استغاثة ذويه بالنجدة

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